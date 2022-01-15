Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на турнире в Сиднее (Австралия). В финале он в двух сетах обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея из Великобритании.

Решающий матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Игра продолжалась 1 час и 32 минуты.

Карацев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник отметился пятью подачами навылет и таким же количеством ошибок. Ранее игроки не встречались в официальных матчах.

Далее Карацев примет участие в Открытом чемпионате Австралии. Соревнования стартуют в понедельник, 17 января. В первом круге он сыграет с испанцем Хауме Муньяром. Маррей начнет свой путь на турнире с игры против грузина Николоза Басилашвили.