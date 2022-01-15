Российская фигуристка Анна Щербакова показала произвольную программу на тренировке чемпионата Европы в Эстонии. Прокат стал заключительным перед вечерним выступлением.

Спортсменка ошиблась в самом начале, сделав бабочку вместо четверного флипа, сообщает Telegram-канал «Лапидарность».

Далее она откатала программу, не заходя на квады. Она прыгнула каскад тройной флип + тройной тулуп, два раз одиночные двойные акселя, связку из тройного лутца и тройного риттбергера. Также она смогла исполнить каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов. В конце она показала триксель.

В короткой программе Щербакова набрала 69.05 балла и заняла промежуточную четвертую позицию.

Произвольные прокаты на чемпионате Европы стартует сегодня, 15 января, в 19:30 по московскому времени. Все представительницы России выступят в заключительной разминке.