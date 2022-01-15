Российский биатлонист Петр Пащенко занял третье место на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсмен допустил один промах, но смог попасть в топ-3 по результатам спринта.

Победителем стал французский атлет Эмильен Клод. Он тоже сделал одну ошибку на огневом рубеже. Вторым финишировал представитель Норвегии Синдре Петтерсе. На его счету –три промаха.

В десятку сильнейших также попали Василий Томшин (5-й), Дмитрий Иванов (7-й) и Михаил Первушин (10-й). Никита Поршнев был 19-м в итоговом протоколе.

Напомним, после переноса спринтерской гонки из-за плохих погодных условий был отменен мужской пасьют. Этап в Словакии завершится сегодня, 15 января.