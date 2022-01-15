Во время прогона произвольной программы на тренировке чемпионата Европы в Эстонии российская фигуристка Александра Трусова заходила на три квада, но не справилась с четверным лутцем.

Спортсменка готовится к выступлению в решающем прокате на континентальном первенстве.

Трусова в начале прыгнула тройной флип, а затем четверной сальхов. Она исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп, сразу за ним четверной тулуп. Россиянка справилась с каскадом триксель + тройной тулуп и тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Единственное падение Трусовой было с четверного лутца.

Произвольная программа состоится сегодня, 15 января, в 19:30 по московскому времени. Трусова выйдет на лед в заключительной разминке. По итогам первого дня она заняла третью позицию с оценкой в 75,13 балла.