На чемпионате Европы по гандболу 2022 года среди мужских команд сегодня, 15 января, российская сборная встретится с командой Норвегии.

Игра пройдет в словацком Кошице, начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча Россия — Норвегия будет доступна здесь.

Россия проведет свой второй матч на мировом первенстве. Ранее команда победила соперников из Литвы со счетом 29:27. Норвежцы выиграли первую встречу у Словакии с результатом 35:25. Последняя очная игра команд состоялась в 2017 году, тогда отечественная сборная потерпела поражение.

В группе предварительного этапа всего четыре команды. Всего на этой стадии участвуют 24 сборные, далее пройдут только 12.

Заключительный матч Россия проведет со Словакией в понедельник, 17 января.