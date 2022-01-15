В календаре спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 года оказалось более 1,5 тысячи мероприятий. План на этот период прокомментировал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Он отметил, что 2022-й объявлен годом дворового спорта. Также пройдут крупные старты, а местные спортсмены примут участие в зимних Олимпийских Играх и Паралимпиаде.

«Ключевым событием, которое пройдет в городе 28 мая, станет финал Лиги чемпионов. Кроме того, уже в августе во второй раз состоится соревнование по триатлону IRONMAN 70.3 Russia St.Petersburg», – приводит слова Пиотровского «Петербургский дневник».

26 августа в городе стартует чемпионат мира по волейболу. В Ледовом дворце пройдет матч открытия.

В течение года состоятся забег РФ «Дорога жизни», марафон «Белые ночи», легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург», а также полумарафон «Северная столица».