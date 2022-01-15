Руководство итальянского «Дженоа» отправило в отставку украинского специалиста Андрея Шевченко. Совсем недавно в его коллектив собирался перейти российский полузащитник Алексей Миранчук.

Об изменениях в составе сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Шевченко присоединился «Дженоа» в ноябре 2021 года и за это время смог одержать только одну победу. Его контракт был рассчитан до 2024 года. В последнем матче в качестве главного тренера украинец проиграл «Милан» со счетом 1:3 в Кубке Италии. Победитель определился в дополнительное время.

Ранее появлялась информация о возможных кандидатах на пост наставника. «Дженоа» рассматривает Давиде Баллардини и Роландо Марана.

В команду в ближайшее время мог попасть хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук.