Российская спортсменка Камила Валиева провела тренировку перед решающим выступлением на чемпионате Европы в Эстонии. Ее прокат начался с падения на четверном сальхове, а продолжился бабочкой на акселе.

При этом Валиева собралась и прыгнула каскад четверной тулуп + тройной тулуп, исполнила тройной риттбергер, а потом чуть не упала с очередного четверного тулупа. В конце ее программы была еще пара удачных связок: тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп. Информацию о контенте приводит Telegram-канал «Лапидарность».

Валиева – лидер женских одиночных прокатов по итогам короткой программы. В первый день стартов она набрала 90.45 балла и установила новый мировой рекорд.

Произвольная программа стартует сегодня, 15 января, в 19:30 по московскому времени.