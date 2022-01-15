Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможность подписания форварда Вагнера Лава. По его словам, подмосковный коллектив пока отказался от этой идеи.

В его приходе был заинтересован новый генеральный директор клуба Владимир Габулов.

«У нас были такие мысли. Но на данный момент переговоров не ведем. Сначала изучали этот вопрос. Но затем закрыли его», – приводит слова Терюшкова РБ Спорт.

Ранее Вагнер Лав выступал за казахстанский «Кайрат». Его последний контракт истек в конце прошлого года.

Бразилец несколько раз приходил в московский ЦСКА. В нем он находился большую часть своей карьеры – с 2004 по 2012 год. Его очередное возвращение не исключил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.