Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о положении первой ракетки мира Новака Джоковича в австралийском скандале. Футболист встал на сторону теннисиста в этом вопросе.

Игрок сине-бело-голубых отреагировал на аннулирование визы серба в своем Твиттере. Представитель Хорватии посчитал несправедливым задержание Джоковича.

«Выражаю поддержку Новаку Джоковичу. Не сдавайся, перетерпи эту маленькую пытку в XXI веке. Они не знают, что проигрывают 0:2», – написал Ловрен.

Первая ракетка мира сейчас находится в изоляторе для иммигрантов. Он пробудет там до судебного заседания, которое состоится в ночь с 15 на 16 января.

Местные власти вновь задержали серба сегодня, накануне была аннулирована его виза.