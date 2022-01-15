В Таллине (Эстония) продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины-одиночницы начали решающие выступления с произвольными программами.

Фигуристки, попавшие в первую разминку, вышли на лед в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке здесь.

Российские спортсменки попали в топ-4 по итогам короткой программы. Первое место с новым мировым рекордом заняла Камила Валиева (90,45 балла). Третьей стала Александра Трусова (75.13). Анна Щербакова идет четвертой (69.05). В число лидеров также вошла представительница Бельгии Луна Хендрикс (76.25).

Анна Щербакова начнет выступление в 22:52 по московскому времени. Александра Трусова появится на льду в 23:00, Камила Валиева – в 23:16.

Накануне, 14 января, чемпионом Европы стал россиянин Марк Кондратюк.