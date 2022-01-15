Стало известно, когда будет объявлен окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года.

Информацию об этом сообщает портал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольгу Ермолину.

По словам Ермолиной, олимпийское собрание относительно вопросов состава сборной России состоится в 20-х числах января в Москве. «Состав сборной на олимпийский командный турнир будет оглашён на сборе в Красноярске», — сказала Ермолина.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля. Отметим, командный турнир начнется уже в первый день Олимпиады, первыми выступят мужчины с короткими программами.