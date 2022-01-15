Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о том, когда станет известен состав биатлонистов на Олимпийские игры в Пекине.

В эфире «Матч ТВ» Каминский объявил, что официальное объявление состава на Олимпиаду будет сделано 17 января, в понедельник.

«Можно ли говорить, что мы наигрываем эту четвёрку, плюс Латыпов, а Поварницын и Бабиков мимо Олимпиады? Ещё решение не принято, всё может измениться одной гонкой», — сказал Каминский.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужская сборная России будет представлена на Играх пятью биатлонистами, максимальной квоты в 6 человек на Игры команде добиться не удалось: ее получают только три лучших сборных в зачете.