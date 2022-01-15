Российская биатлонистка Евгения Буртасова одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье.

Буртасова стартовала со второй позиции и финишировала с лучшим результатом. При двух промахах она пробежала дистанцию за 28 минут и 44,4 секунды.

На втором месте расположилась шведка Сара Андерссон, она проиграла одну минуту и 2,2 секунды при четырёх ошибках в стрельбе. Третье место у норвежки Йенни Энодд, она также сделала 4 промаха и проиграла минуту и 7,7 секунды.

Виктория Сливко стала 7-й, она проиграла более полутора минут с пятью промахами. На 20-м месте расположилась Лариса Куклина с отставанием в две с половиной минуты и шестью ошибками в стрельбе. Наталья Гербулова (9 промахов) стала 33-й, Анастасия Егорова (8 промахов) — 37-й, Анастасия Гореева (7 промахов) — 28-й.