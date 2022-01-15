Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о первом небинарном спортсмене на Олимпийских играх — фигуристе из США Тимоти ЛеДюке, который выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн-Гриббл.

Слова Тарасовой цитирует «РБК-Спорт».

«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Такие люди хотят показать, что тоже имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против», — отметила Тарасова, подчеркнув, что один человек не сможет стать угрозой для олимпийского движения.

«Перекреститесь. Я считаю, что каждый человек, рождённый на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — заключила тренер.

Ранее насчет Ледюка на Олимпиаде негативно высказался Александр Жулин.