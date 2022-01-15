Российские фигуристы Диана Дэвис/Глеб Смолкин рассказали о том, почему откажутся от празднования дня рождения Дианы — ей должно исполниться 19 лет в воскресенье, 16 января.

Слова Смолкина цитирует журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов в своем телеграм-канале.

«С этим пока трудно, особенно учитывая, что мы волнуемся насчет тестов на ковид. Не хочется рисковать лишний раз. Может, в Москве мы в своей узкой компании соберемся», — отметил фигурист, подчеркнув, что если и будут отмечать праздник, то дома, поскольку сейчас у них очень важный сезон и есть возможность поехать на Олимпиаду и что-то продемонстрировать на ней.

«Очень не хочется из-за какой-то глупости или даже такого праздника, как день рождения, лишиться главного турнира на планете», — сказал Смолкин.