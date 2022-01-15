«Манчестер Сити» удалось обыграть лондонский «Челси» в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в ворота «Челси» на 70-й минуте встречи забил полузащитник «Сити» Кевин Де Брюйне. Автором результативной передачи в этой встрече стал Жоау Канселу.

В составе «Челси» жёлтыми карточками в этом матче были наказаны Маркос Алонсо и Матео Ковачич.

Благодаря этой победе подопечные Хосепа Гвардиолы продлили свою победную серию в чемпионате Англии до 12 матчей. Последний раз они теряли очки в октябре, когда проигрывали «Кристал Пэласу» со счетом 0:2.

«Челси» под руководством Томаса Тухеля теряет очки уже третий матч кряду: до этого лондонцы дважды сыграли вничью.