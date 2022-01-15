Российские биатлонисты стали победителями мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

На первом этапе эстафеты бежал Карим Халили, на втором — Даниил Серохвостов, на третьем — Александр Логинов и на четвёртом — Максим Цветков. Ранее обычно на финишном этапе выступал Эдуард Латыпов, но сейчас он находится на карантине в Оберхофе из-за коронавируса. Почти всю гонку российская команда шла в числе лидеров.

На втором месте расположились представители сборной Германии — Эрик Лессер, Роман Рис, Бенедикт Долль и Филипп Наврат. Они проиграли на финише всего несколько секунд.

На третьем месте расположилась команда Белоруссии, за которую выступали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский.