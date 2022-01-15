Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду.

С результатом в 217,96 балла фигуристы выиграли турнир танцевальных пар на соревнованиях в Таллине. Синицина/Кацалапов стали первыми как в ритм-танце, так и в произвольном танце. В произвольном танце спортсмены показали лучший результат в сезоне по сумме, а также представили новые костюмы.

Второе место на турнире заняли Александра Степанова и Иван Букин, они показали на этом турнире свой личный рекорд — 213,20 балла.

На третьем месте расположились Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии, их результат — 207,97 балла.

Ещё одна российская пара заняла 7-е место — Диана Дэвис и Глеб Смолкин набрали за два танца в сумме 186,61 балла.