Норвежский биатлонист Александр Фьелд Андерсен потерял около двух с половиной минут в мужской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

На следующий этап норвежец передал эстафету на последнем, 24 месте. Его отставание составило 2 минуты и 36 секунд.

По предварительной информации от комментатора Дмитрия Губерниева в прямом эфире «Матч ТВ», по мишеням Андерсена стрелял кто-то из соперников. Рядом с Андерсеном на стрельбище находился шведский биатлонист Пеппе Фемлинг. Из-за заминки со стрельбой Андерсен и потерял так много времени.

По итогам эстафеты у Норвегии отняли две минуты, результат был скорректирован. В то же время Швецию за подобный инцидент никак не наказали, результат команды остался неизменным.