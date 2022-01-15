Российский биатлонист Александр Логинов высказался о победе мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Германия.

В прямом эфире «Матч ТВ» Логинов отметил, что он и его напарники отлично поработали в этой гонке.

«Тут сегодня сработала наша с Максом (Цветковым) молодость и их опыт. А, нет, наоборот – их молодость и наш опыт. Все молодцы и поздравляю всех с победой», — сказал Логинов, подчеркнув, что в этом сезоне Россия во всех мужских эстафетах находится в призах, команда борется, а результат говорит сам за себя.

По мнению Логинова, новое поколение биатлонистов — очень талантливое. «Они показывают, что могут стабильно выступать. Я рад, что ещё немного и они заматереют немного и начнут бегать в жёлтых майках, наверное», — сказал биатлонист.