Российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Максим Цветков высказался о своих ощущениях от возможного попадания на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

Слова Цветкова прозвучали в эфире «Матч ТВ».

По словам биатлониста, перед Олимпиадой в Корее у него были похожие ощущения, однако сейчас он немного изменился и имеет понятие: нужно просто работать.

«Нет переживания – поеду я или не поеду, потому что это никак на мой результат не может повлиять, если только негативно скажется», — сказал Цветков, добавив, что команда на 100 процентов отрабатывает каждую тренировку, а за теми результатами, которые сейчас есть, скрываются годы работы.

«Все мы работаем с детства, стремимся поехать на Олимпиаду», — сказал Цветков.