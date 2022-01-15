Российский биатлонист, чемпион мира 2017 года в эстафете Максим Цветков рассказал о том, как перепутал палки перед стартом своего этапа в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Россия выиграла эту эстафету, Цветков бежал финишный четвертый этап и успел удержать лидерство на последнем круге при догоняющем его немце Филиппе Наврате.

В интервью, опубликованном в твиттере IBU World Cup Цветков признался, что не упустил время на старте и все-таки начал вовремя, просто не совсем успел надеть палки.

«Перед началом этапа пошел в стартовую зону и не посмотрел, чьи это палки. Было написано, что это палки моего партнера Карима», — отметил Цветков, добавив, что ему пришлось бегом возвращаться прямо в лыжах, брать свои палки и обратно возвращаться на стартовую позицию.