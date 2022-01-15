Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу своих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате Европы 2022 в Таллине.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат».

По словам Жулина, победа на ЧЕ была очень важна для дуэта, поскольку чемпионат России был пропущен из-за травмы. «Доволен ли выступлением? Конечно, есть некоторые вещи, над которыми надо работать. В целом доволен», — сказал Жулин.

Также Жулин прокомментировал соперничество своих учеников с занявшими второе место Александрой Степановой и Иваном Букиным. По мнению тренера, плохих соперников на чемпионате не бывает.

«При этом не надо забывать, что мы пропустили чемпионат России — из-за этого могли начаться подводные течения», — подчеркнул тренер.