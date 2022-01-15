В сети появилось видео победного проката российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 в эстонском Таллине.

Соревнования в танцах на льду на арене «Тондираба Холл» завершились сегодня, 15 января. Синицина и Кацалапов во второй раз подряд стали чемпионами Европы.

В произвольном танце фигуристы показали лучший результат сезона, набрав более 130 баллов.

Отметим, в Таллине Синицина и Кацалапов катали произвольный танец в новых костюмах. У партнёрши вместо синего платья — белое, у партнёра — чёрный костюм вместо темно-синего.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются действующими чемпионами мира в танцах на льду, а также двукратными чемпионами Европы.