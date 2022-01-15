Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин получил в клубе новую должность.

Как сообщил агентству ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, Аршавин был назначен на пост его заместителя.

По словам Медведева, функционал Андрея Аршавина на его предыдущей должности был очень широким, а значимость этого направления очень важна для клуба. Учитывая эти факторы, «Зенит» принял решение повысить Аршавина в должности.

«На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба», — сказал Медведев.

Также Медведев подчеркнул, что спортивного директора в «Зените» до конца сезона не появится.