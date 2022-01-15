Российский фигурист, чемпион России и Европы Марк Кондратюк опубликовал пост с благодарностями после окончания чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

Вчера, 14 января, фигурист выиграл турнир мужчин-одиночников на ЧЕ. На втором и третьем местах расположились Даниэль Грассль из Италии и Денис Васильевс из Латвии.

Кондратюк поблагодарил всех близких, тех, кто его растил и воспитывал, любил и ценил, поддерживал и оберегал. Отдельно Кондратюк сказал спасибо тренеру Светлане Соколовской.

«Спасибо моей семье, другим тренерам нашего штаба, друзьям, близким и вообще всем людям, кто как-то повлиял на меня! Всех безумно люблю, поддержка была невероятная, болельщики спасибо вам за это огромное!», — написал фигурист, отметив, что в одной фотографии, где на шее висит медаль, умещаются целых 16 лет его жизни.