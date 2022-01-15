Российский фигурист, призёр чемпионата мира среди юниоров Пётр Гуменник показал исполнение сложнейшего каскада на тренировке.

В своём «Инстаграме» Гуменник выложил видео, на котором он исполняет каскад из четверного и тройного риттбергеров. На соревнованиях такой каскад не исполняли, спортсмены достаточно редко прыгают каскады с четверными прыжками и тройным риттбергером — на ЧР-2022 это сделал Глеб Лутфуллин в короткой программе (4S-3Lo).

Напомним, Пётр Гуменник в этом сезоне занял пятое место на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге и вошёл в состав сборной России как запасной. В серии Гран-при Гуменник выступил на одном этапе в Италии и занял там 8-е место.