Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук близок к подписанию арендного соглашения с клубом «Дженоа».

Как пишет в своем «Твиттере» журналист Николо Скира, Миранчук перейдет в «Дженоа» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. За переход «Дженоа» выплатит «Аталанте» 2,5 миллиона евро. Также в контракте Миранчука будет прописано, что его можно будет выкупить за сумму в 8 миллионов евро.

Как сообщает портал Calciomercato, уже назначена дата медицинского обследования Миранчука в рамках трансфера в «Дженоа». Это произойдёт в понедельник, 17 января.

Напомним, сегодня, 15 января, «Дженоа» осталась без главного тренера. Клуб расторг соглашение с украинским специалистом Андреем Шевченко, который провел в клубе всего несколько месяцев.