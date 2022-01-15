Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении российской танцевальной пары Александра Степанова/Иван Букин на чемпионате Европы 2022 в Таллине.

Слова Бестемьяновой цитирует агентство ТАСС.

Эксперт осталась очень довольна выступлением Степановой и Букина на этих соревнованиях. Также Бестемьянова добавила, что видит прогресс фигуристов, как они растут от старта к старту. «Конечно, они хотели быть первыми. Но окей, значит в следующий раз», — сказала Бестемьянова.

В ответ на вопрос о том, хочет ли она видеть два российских дуэта в командном турнире на Зимних Олимпийских играх в Пекине, Бестемьянова ответила: «Очень надеюсь, что так будет».

Напомним, чемпионат Европы выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, второе место — у Александры Степановой и Ивана Букина.