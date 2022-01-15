Мужская сборная России по гандболу начала встречу против сборной Норвегии в рамках группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.

Игра проходит в Кошице, Словакия. Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

В стартовом матче чемпионата Европы команда России победила соперников из Литвы со счётом 29:27. Норвежцы выиграли первую встречу у Словакии с результатом 35:25.

Последняя очная игра сборных России и Норвегии состоялась в 2017 году, тогда российские гандболисты потерпели поражение.

На предварительном этапе сборной России предстоит сыграть с командой Словакии, после чего две лучших команды из группы пройдут в групповой этап (две группы по 6 сборных). На предварительном этапе в турнире принимают участие 24 команды.