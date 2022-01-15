Российский фигурист, двукратный чемпион России в танцах на льду Иван Букин рассказал о том, что совсем недавно он стал отцом.

Слова Букина цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я очень счастлив. У нас с Аленой Самарской родился мальчик – богатырь, больше 4 кг. Мы назвали его Артемом», — рассказал Букин.

Алена Самарская работает хореографом в группе Ирины Жук и Александра Свинина, в которой тренируются Иван Букин и его партнерша Александра Степанова.

Сегодня, 15 января, Александра Степанова и Иван Букин во второй раз в карьере стали серебряными призерами чемпионата Европы по фигурному катанию. На турнире в Таллине они набрали больше 213 баллов, установив личный рекорд по сумме баллов.