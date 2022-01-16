Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова отреагировала на оценки танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на чемпионате Европы.

По словам Тарасовой в комментарии для «Чемпионата», Дэвис и Смолкин достойно провели дебютный чемпионат Европы. Тренер напомнила, что после ритм-танца пара шла восьмой, но смогла подняться на седьмое место.

«В чемпионате России за оригинальный танец в короткой Дэвис и Смолкин получили на восемь баллов больше, чем на чемпионате Европы. Это неправильно», — отметила Тарасова, добавив, что к самим ребятам претензий нет и они молодцы.

«Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно», — сказала Тарасова.

Напомним, на чемпионате России Дэвис и Смолкин заняли второе место.