На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 16 января, состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 16:45 по московскому времени.

Первым на дистанцию убежит победитель спринта француз Кентен Фийон-Майе. Около 7,2 секунд ему будет проигрывать немец Бенедикт Долль, чуть более 32-х секунд — белорус Антон Смольский.

С 21-й позиции в гонку убежит Максим Цветков, лучший из россиян. Он будет проигрывать 1 минуту и 6 секунд на старте. Даниил Серохвостов убежит на дистанцию 23-м (1 минута 10 секунд отставания). С 31-го места стартует Александр Поварницын — 1 минута 19 секунд отставания. С аналогичным отставанием 32-м стартует Александр Логинов.

С 35-й позиции в гонку убежит Карим Халили — 1 минута и 20 секунд от лидера.