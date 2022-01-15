Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова откатала программу «Круэлла» на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года.

В начале программы Трусова зашла на четверной флип и чисто приземлила его. Затем Трусова справилась с четверным сальховом. Позднее шел каскад двойной аксель — тройной тулуп. С четверного тулупа Трусова упала.

Во второй половине программы фигуристка зашла на четверной лутц, но упала с него. После этого фигуристка прыгнула каскад из тройного лутца и сальхова через ойлер и тройного лутца и тулупа. Дорожку шагов оценили на третий уровень, вращения — на четвертый.

Судьи оценили прокат Трусовой в 159,23 балла, в сумме за два проката Трусова набрала 234,36 балла. Это текущее второе место.

После Трусовой на лед выйдет бельгийка Луна Хендрикс.