Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова представила свою произвольную программу «Мастер и Маргарита» на чемпионате Европы 2022 в Таллине.

В начале проката Щербакова прыгнула четверной флип. После этого последовал тройной флип с тройным тулупом, сольный двойной аксель и еще один аксель. Во второй половине программы Щербакова приземлила каскад тройной лутц-тройной риттбергер, каскад флип-ойлер-сальхов и сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат Щербаковой в 168,37 балла, в общей сумме за два проката Щербакова набрала 237,42 балла (лучший результат сезона). Это позволяет ей занять текущее первое место.

После короткой программы Щербакова шла на промежуточной четвертой позиции.

После Щербаковой на лед выйдет еще одна российская фигуристка Александра Трусова.