Российская фигуристка, действующая чемпионка России Камила Валиева откатала произвольную программу «Болеро» на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

В начале произвольной программы Валиева зашла на четверной сальхов и приземлила его, после этого фигуристка зашла на тройной аксель и случилось падение. Затем спортсменка прыгнула каскад четверной тулуп — тройной тулуп и тройной риттбергер.

Во второй половине программы Валиева прыгнула четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Затем фигуристка сделала каскад тройной флип тройной тулуп и сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат Валиевой в 168,61 балла, в сумме за два проката Валиева получила 259,06 балла, что позволило ей завоевать титул чемпионки Европы.