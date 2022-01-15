Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

В сумме за два проката Валиева получила 259,06 балла. В короткой программе Валиева побила мировой рекорд, поставленный ею же, а в произвольной программе допустила ошибки (падение с тройного акселя, помарка на каскаде с четверным тулупом), но также выиграла ее.

Второе место заняла Анна Щербакова, это ее вторая кряду серебряная медаль чемпионатов Европы. Щербакова показала чистый прокат с четверным флипом и получила в сумме за два дня 237,42 балла.

На третьем месте расположилась Александра Трусова, второй раз подряд она завоевала бронзу чемпионата Европы. В произвольной программе Трусова зашла на четыре квада, из которых приземлила два — флип и сальхов. Падения случились на лутце и тулупе. Результат Трусовой — 234,36 балла.