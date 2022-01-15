Главные новости из спортивного мира за 15 января — в традиционном дайджесте событий дня от NVSPORT:

Валиева выиграла чемпионат Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья

Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. В сумме за два проката Валиева получила 259,06 балла, допустив ошибки в произвольной программе. Второй стала Анна Щербакова, она набрала 237,42 балла. Александра Трусова набрала 234,36 балла и стала третьей.

Синицина/Кацалапов во второй раз выиграли чемпионат Европы. Степанова/Букин — 2-е, Дэвис/Смолкин — 7-е

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы в танцах на льду. С результатом в 217,96 балла фигуристы выиграли турнир танцевальных пар на соревнованиях в Таллине. На втором месте — еще одна российская пара Александра Степанова/Иван Букин, на третьем — итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российские биатлонисты стали победителями мужской эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. На первом этапе эстафеты бежал Карим Халили, на втором — Даниил Серохвостов, на третьем — Александр Логинов и на четвёртом — Максим Цветков.

Аршавин стал заместителем генерального директора «Зенита»

Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин получил в клубе новую должность. Как сообщил агентству ТАСС генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, Аршавин был назначен на пост его заместителя.

Шевченко уволили из «Дженоа» – Миранчук не успел перейти в его клуб

Руководство итальянского «Дженоа» отправило в отставку украинского специалиста Андрея Шевченко. Тренер присоединился к «Дженоа» в ноябре 2021 года и за это время смог одержать только одну победу.

Каминский рассказал, что состав сборной России по биатлону на Олимпиаду объявят 17 января

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о том, когда станет известен состав биатлонистов на Олимпийские игры в Пекине. Официальное объявление состава на Олимпиаду будет сделано 17 января, в понедельник.

Карацев обыграл в финале Маррея и взял титул в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу на турнире в Сиднее (Австралия). В финале он в двух сетах обыграл экс-первую ракетку мира Энди Маррея из Великобритании. Решающий матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина. Игра продолжалась 1 час и 32 минуты.