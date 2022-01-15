Российская фигуристка, чемпионка мира и двукратный призер чемпионатов Европы Анна Щербакова высказалась о своем выступлении на чемпионате Европы 2022 в Таллине.

Слова Щербаковой цитирует «Матч ТВ».

По словам фигуристки, после падения в короткой программе ей было морально тяжело, хотя она и до соревнований сильно нервничала.

«После падения в короткой вообще было ощущение, что все завалила, не справилась со своей задачей», — сказала фигуристка, добавив, что в такой момент теряется уверенность в себе.

«Появляется ощущение, что время до произвольной просто доживаешь до очередного провала», — сказала Щербакова, отметив, что прокат произвольной программы был нервный, и она не отключалась ни на секунду, поскольку понимала, что если отвлечется, то может ошибиться.