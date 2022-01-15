Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная обратилась с коллеге по группе Анне Щербаковой после её идеального проката в произвольной программе на чемпионате Европы.

В произвольной Щербакова приземлила четверной флип и показала лучший результат в сезоне.

В «Инстаграме» Косторная выложила фото Щербаковой с медалью командного чемпионата мира и поддержала фигуристку.

«Много что говорили вокруг, но я верила», — отметила Косторная. «Это именно тот цвет медали, которого ты заслуживаешь! Дальше больше!», — написала фигуристка.

Напомним, на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года Анна Щербакова заняла второе место, набрав 237,42 балла. Фигуристка завершает с серебром второй чемпионат Европы подряд.