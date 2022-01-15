Белорусская судья Надежда Федорова оценила прокат российской фигуристки Анны Щербаковой на 7 баллов выше, чем прокат победительницы чемпионата Европы 2022 года Камилы Валиевой.

По усреднённой оценке среди всех 10 арбитров Анна Щербакова получила 168,37 балла, а Камила Валиева — 168,61 балла.

Согласно оценкам Федоровой, Щербакова получила 171,31 балла, а Валиева — 164,12 балла. Все элементы в программе Щербаковой судья оценила от +3 до +5.

Отметим, Анна Щербакова выдала чистый прокат произвольной программы с четверным флипом, а Камила Валиева допустила ошибки: упала с тройного акселя, а также совершила ошибку на каскаде четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

По короткой программе Валиева обеспечила себе отрыв от Щербаковой в 21 балл, поэтому итоговый отрыв в таблице настолько большой.