Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение о выступлении Александры Трусовой на чемпионате Европы-2022 в Таллине.

Слова Лайшева цитирует портал «Матч ТВ».

По мнению эксперта, два падения Трусовой в произвольной программе для спортсменки непозволительны. Во время проката фигуристка уронила четверные тулуп и лутц (понижен до тройного в протоколе). За произвольную программу Трусова получила около 159 баллов и стала третьей в итоговом протоколе.

«Два раза падать нельзя, раньше, когда спортсмен падал он был списан и в парном, и в одиночном катании. А сейчас можно два раза упасть, оказывается, и быть с медалью», — сказал Лайшев.

На первом месте расположилась Камила Валиева, на втором — Анна Щербакова.