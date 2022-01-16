На чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине сегодня, 16 января, пройдут показательные выступления.

Начало гала-шоу назначено на 16:25 по московскому времени.

В первом отделении выступят такие российские фигуристы как Евгений Семененко, Александра Трусова, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Андрей Мозалев.

Во втором отделении запланированы выступления Дианы Дэвис/Глеба Смолкина, Евгении Тарасовой/Владимира Морозова, Анны Щербаковой, Александры Степановой/Ивана Букина, Виктории Синициной/Никиты Кацалапова, Анастасии Мишиной/Александра Галлямова, Марка Кондратюка и Камилы Валиевой.

Отметим, все четыре золота чемпионата Европы в Таллине ушли российским фигуристам. Камила Валиева, Марк Кондратюк и Анастасия Мишина/Александр Галлямов впервые стали чемпионами Европы, Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы.