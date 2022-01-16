Американский журналист Филипп Херш высказался об итогах турнира женщин-одиночниц на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине.

Комментарий Херш оставил в своем «Твиттере».

По мнению Херша, Анна Щербакова откатала программу почти на максимум, однако все равно уступила Камиле Валиевой в произвольной программе при её ошибках.

«Валиева выглядела смертной впервые с произвольной на Гран-при Канады, и этот результат (168,61) стал для неё самым низким в сезоне. Но она всё ещё фаворитка ОИ», — написал Херш.

Напомним, Камила Валиева упала с тройного акселя в произвольной программе и допустила ошибку на каскаде с четверным тулупом. Анна Щербакова откатала программу чисто и приземлила четверной флип в начале проката.