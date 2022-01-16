Российский хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков резко высказался в сторону хейтеров после выступления чемпионки мира Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка достойна! Теперь живите с этим, уроды!», — написал Железняков, выложив фотографию Щербаковой.

Напомним, на чемпионате Европы 2022 года в Таллине Анна Щербакова стала второй, неудачно исполнив короткую программу и реабилитировавшись в произвольной. В короткой программе Щербакова потеряла каскад, упав с лутца, в произвольной программе фигуристка прыгнула четверной флип и чисто исполнила все остальные прыжки, показав лучший результат сезона для себя.