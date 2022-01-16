Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку после завершения чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине 2022 года.

Щербакова стала серебряным призёром турнире, уступив только Камиле Валиевой.

«Столько теплых поздравлений получила… Спасибо каждому за добрые слова! Я это очень ценю!», — написала Щербакова в «сторис» своего «Инстаграма».

Это уже второе серебро для Анны Щербаковой на чемпионатах Европы. Два года назад на турнире в Граце Щербакова также стала второй, уступив только фигуристке из своей группы Алене Косторной.

В произвольной программе на чемпионате Европы Анне Щербаковой удалось приземлить четверной флип, а также все остальные прыжки.