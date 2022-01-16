Мужская сборная России по гандболу вырвала победу у Норвегии на чемпионате Европы по гандболу 2022 года. Турнир в эти дни проходит в Венгрии и Словакии.

Игра в рамках предварительного этапа турнира прошла в Кошице на площадке «Стил Арена» и завершилась со счётом 23:22 в пользу России.

В первом тайме сборная России лидировала со счётом 14:12, однако второй тайм завершила со счетом 9:10. Преимущества, обеспеченного в первой половине встречи, хватило на то, чтобы выиграть.

Это уже вторая подряд победа для сборной России на этих соревнованиях: в первом туре Россия обыграла Литву. Следующий матч на турнире российские гандболисты проведут против хозяев турнира — сборной Словакии. В групповой этап ЧЕ-2022 пройдут две лучших сборных из предварительной группы.