На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге сегодня, 16 января, состоится женская гонка преследования на 12,5 километров.

Начало гонки назначено на 14:45 по московскому времени. Спортсменки пробегут пять кругов по трассе по 2,5 километра, а также отстреляют на четырех огневых рубежах.

Прямая трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге будет доступна здесь:

Первой в гонку убежит победительница спринта на этапе в Рупольдинге шведка Ханна Эберг, сразу за ней — норвежка Марте Улсбю-Ройселанд и итальянка Доротея Вирер.

Первой из россиянок на дистанцию убежит Светлана Миронова — с 8-й позиции, она будет проигрывать 51 секунду. С 18-й позиции стартует Валерия Васнецова (проигрыщ 1 минута 20 секунд), с 20-й — Кристина Резцова (1 минута 21 секунда).

С 35-го места (1 минута 43 секунды) стартует Ирина Казакевич, с 49-й позиции гонку начнет Ульяна Нигматуллина (2 минуты 6 секунд отставания). Анастасия Шевченко стартует с 57 позиции (2 минуты 18 секунд).