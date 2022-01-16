Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла на стадионе «PNC-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Каролины» по разу отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц. Одну шайбу за «Ванкувер» в этой встрече забросил Бо Хорват.

Двумя результативными передачами в этой игра — на Нечаса и Трочека — отметился российский нападающий Андрей Свечников. В общей сложности россиянин провел на поле 14 с половиной минут и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин результативными действиями не отметился, проведя на льду около 14 минут. Показатель полезности игрока в этом матче — 0.